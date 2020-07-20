Комунальники відключать гарячу воду на кількох вулицях Києва в рамках випробувань

Як передає Politeka.net, про це попередила адміністрація Дніпровського району столиці на офіційному сайт.

З 20 липня по 3 серпня без гарячої води залишаться кияни, які користуються послугами ТОВ "Це". Фахівці збираються випробувати мережу на міцність, щоб уникнути аварій під час опалювального сезону.

Відключать воду для будівель на таких вулицях: Панельна, Челябінська, Микільсько-Слобідська, Раїси Окіпної, Флоренції, Шліхтера, Сиваська, Алматинська, Машинистовская, Литинская, Марганецька, Рогозовська, Калачевського, Празька, Сосюри, Сергієнка, Попудренка, а також на Сеноманском провулку та проспекті Гагаріна. Прес-служба адміністрації попереджає, що під час робіт на поверхні землі може проступити вода або з'явитися провали - в таких випадках потрібно терміново сповістити комунальників.

Раніше очевидці показали в мережі наслідки випробувань у житловому масиві Березняки - комунальники розрили трубу і кинули її під відкритим небом. Як помітили кияни, в ямі текла вода, однак робочих поблизу не виявилося. Вони просто обгородили розрита ділянка і пішли в невідомому напрямку.

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