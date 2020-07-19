Український громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував дії нинішньої Верховної Ради, перерахувавши основні помилки, які надовго залишаться у пам'яті народу

Про це Пальчевський заговорив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Що можна сказати про цей парламент? Я думаю, що два рішення, які вони зробили, а саме земля і ігровий бізнес, це все, що залишиться в пам'яті народу. Неважливо, що вони зроблять ще, навіть, якщо будуть приймати погані рішення. Є фатальні рішення...", - заявив Пальчевський.

Експерт порівняв парламент при екс-президенті Петрі Порошенкові й нинішній, назвавши основну різницю. На його думку, сьогоднішні депутати подібні Іванам-покиванам.

"Очевидно, що сутички у парламенті різних сил, причому зіткнення нехай навіть з мордобоєм, краще, ніж мовчазна "івано-покиванна" більшість... Що зробила Рада при Порошенкові? Вона виконала свою історичну місію - вона не дала Порошенку ввести надзвичайний стан і залишитися навічно президентом. Якби сьогодні була така ж ситуація з президентом, і він захотів би залишитися на своєму місці, як ви думаєте "зелена хвиля" дала б йому підтримку чи сказала б - не можна цього робити? Я вам скажу, сьогоднішній парламент сто відсотків проголосував би, якщо б у нас був порошенкоподібний президент, навіть думати ні про що, - парламент управляється, як Іван-покиван... Ми обрали цих людей", - роз'яснив свою позицію Пальчевський.

Громадський діяч підкреслив, що "прийшов час, коли відступати далі нікуди, позаду - прірва".

"Прийшов час задуматися, що ми - господарі цієї країни, ніхто не дасть нам визволення, ні актор, ні цар, ані герой. І треба розуміти, що економічного звільнення ми доб'ємося голосуванням, своєю власною рукою", - резюмував Пальчевський.

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