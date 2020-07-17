Мер Києва Віталій Кличко вирішив заборонити киянам самовільно встановлювати шлагбауми

Як повідомляє Politeka.net, про це він заявив під час онлайн-брифінгу 17 липня.

Віталій Кличко розповів про трагедію на Русанівських садах, де за саморобного шлагбаума бригада "швидкої допомоги" не змогла вчасно дістатися до пацієнта. В результаті людина померла, інспектор з благоустрою вніс припис - прибрати або надати документацію на об'єкт.

"Місцеві жителі можуть прибрати його самі або, якщо вимоги не будуть виконані до кінця п'ятниці, то демонтують шлагбаум фахівці столичного благоустрою", - попередив мер.

Як стверджує Віталій Кличко, городяни самовільно встановили в Києві багато об'єктів, які заважають вільному руху транспорту. Дуже часто служби екстреного реагування з-за них не можуть дістатися до місця призначення. За словами мера, столичній владі потрібно врегулювати питання встановлення шлагбаумів і подібних засобів.

"Ще в 2008 році Київрада виключила пункт, який регулював установку шлагбаумів, з Правил благоустрою міста", - зазначив Кличко. - "Розробити новий документ повинні Департамент транспортної інфраструктури спільно з Департаментом благоустрою та районами. Я дав таке доручення".

Крім того, мер дав вказівку районним адміністраціям провести рейди по встановлених шлагбаумів і перевірити їх законність.

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