У Києві за недотримання правил карантину закрили 7 розважальних закладів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео-конференцію мера столиці віталія Кличка.

Так, Кличко розповів, що у Києві перевірили півтори тисячі закладів на предмет дотримання стандартів роботи в умовах обмежувальних карантинних заходів.

Перевірку здійснювали співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони і поліції.

"Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижні представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів", - повідомив мер столиці.

Як відомо, нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин у Києві до 31 липня, і найближчим часом послаблювати обмеження у столиці не планують. Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан заявив, що через високі показники захворюваності протиепідемічні заходи не будуть знімати ще тривалий час. За його підрахунками, карантин може тривати півтора року.

Також відомо, що через зростання захворюваності в Київській області посилили карантинні обмеження з 17 липня.

Нагадаємо, Кличко попередив про посилення карантину в Києві: "Не хочу нікого лякати, але...".

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