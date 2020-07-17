У Києві жінка отруїла чоловіка невідомою речовиною, щоб пограбувати

Як повідомляє Politeka.net, подробнотями і кадрами кримінальної історії поділився Відділ комунікації столичної поліції на сторінці в Facebook.

Правоохоронців надійшов сигнал, що з Гідропарку госпіталізували чоловіка, який втратив свідомість при дивних обставинах. Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції вирушила розбиратися в ситуації.

Як з'ясувалося, того дня потерпілий познайомився з жінкою, яка запропонувала йому продовжити спілкування під алкогольні напої. Незабаром чоловік впав без свідомості, а зловмисника вкрала у нього телефон і золоту каблучку, після чого втекла.

Правоохоронці вивчили записи з камер спостереження, встановлених поблизоти, і незабаром відшукали передбачувану грабіжницю. Вони затримали киянку 1982 року народження, яка вже підозрюється у скоєнні крадіжок на території Солом'янського та Святошинського районів столиці. У процесі огляду у жінки знайшли речі жертви і флакон з речовиною, яка вона, ймовірно, підмішала в напій.

Затриманої повідомлено про підозру у розбої, суд вже відправив її під арешт без права внесення застави. Слідство триває, а киянці загрожує до семи років в'язниці.

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