В Киеве женщина отравила мужчину неизвестным веществом, чтобы ограбить

Как сообщает Politeka.net, подробнотями и кадрами криминальной истории поделился Отдел коммуникации столичной полиции на странице в Facebook.

Правоохранителям поступил сигнал, что из Гидропарка госпитализировали мужчину, который потерял сознание при странных обстоятельствах. Следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции отправилась разбираться в ситуации.

Как выяснилось, в тот день пострадавший познакомился с женщиной, которая предложила ему продолжить общение под алкогольные напитки. Вскоре мужчина упал без сознания, а злоумышленника украла у него телефон и золотое кольцо, после чего сбежала.

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения, установленных поблизоти, и вскоре отыскали предполагаемую грабительницу. Они задержали киевлянку 1982 года рождения, которая уже подозревается в совершении краж на территории Соломенского и Святошинского районов столицы. В процессе досмотра у женщины нашли вещи жертвы и флакон с веществом, которое она, вероятно, подмешала в напиток.

Задержанной сообщено о подозрении в разбое, суд уже отправил ее под арест без права внесения залога. Следствие продолжается, а киевлянке грозит до семи лет тюрьмы.

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