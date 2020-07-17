Стало відомо, ким була нардеп Ірина Верещук до обрання в Верховну Раду

Нові факти з біографії "слуги народу", яку обрали кандидатом на посаду мера Києва від політсили, озвучили програми "Секретні матеріали", передає Апостроф.

Свій великий шлях у політику Ірина Верещук починала з посади мера Рави-Руської на Львівщині. Але колеги дивно відгукуються про колишнього мера міста.

"Я краще промовчу", - заявив один з місцевих депутатів.

Нинішній мер Рави-Руської Микола Зінько очолив місто відразу після Ірини Верещук і додав, що населений пункт був не в кращому стані після її відставки.

За інформацією ЗМІ, Ірина Верещук достроково покинула посаду мера Рави-Руської нібито через земельний скандал.

"Стався великий скандал, мова про майже 400 земельних ділянок. І розробляв документацію родич Ірини Верещук за суму, яка була вище ринкової", - розкрив деталі скандалу Зінько.

Мешканці Рави-Руської, де Верещук була міським головою, не приховують свого ставлення до екс-градоначальника, ледь підбираючи слова.

"Навіть не хочу згадувати. Вона підлогу Рави продала", "Доброго про Верещук не пам'ятаємо", "Я б киянам не радила цього робити. Нехай вони прийдуть в себе і добре подумають", - заявили місцеві жителі в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, як Ірина Верещук зчепилася з Порошенком у прямому ефірі.

Нардеп від "Слуги народу" заявила, що колишній президент України Петро Порошенко нібито привітав з Днем Росії в 2014 році, коли вже відбулася анексія Криму і почалися бойові дії на Донбасі.

Заявляючи про це, нардеп послалася на інформацію, опубліковану в деяких ЗМІ, в тому числі і українських, яка виявилася фейком російської пропаганди.

Пізніше Верещук заявила, що у випадку, якщо така інформація була фейком, її повинен особисто спростувати сам Порошенко.

Нагадаємо, Верещук вказала на головну помилку Зеленського в корупційному скандалі: "Як Порошенко...".

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