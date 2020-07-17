Стало відомо, ким була нардеп Ірина Верещук до обрання в Верховну Раду
Нові факти з біографії "слуги народу", яку обрали кандидатом на посаду мера Києва від політсили, озвучили програми "Секретні матеріали", передає Апостроф.
Свій великий шлях у політику Ірина Верещук починала з посади мера Рави-Руської на Львівщині. Але колеги дивно відгукуються про колишнього мера міста.
"Я краще промовчу", - заявив один з місцевих депутатів.
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Нинішній мер Рави-Руської Микола Зінько очолив місто відразу після Ірини Верещук і додав, що населений пункт був не в кращому стані після її відставки.
За інформацією ЗМІ, Ірина Верещук достроково покинула посаду мера Рави-Руської нібито через земельний скандал.
"Стався великий скандал, мова про майже 400 земельних ділянок. І розробляв документацію родич Ірини Верещук за суму, яка була вище ринкової", - розкрив деталі скандалу Зінько.
Мешканці Рави-Руської, де Верещук була міським головою, не приховують свого ставлення до екс-градоначальника, ледь підбираючи слова.
"Навіть не хочу згадувати. Вона підлогу Рави продала", "Доброго про Верещук не пам'ятаємо", "Я б киянам не радила цього робити. Нехай вони прийдуть в себе і добре подумають", - заявили місцеві жителі в спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали, як Ірина Верещук зчепилася з Порошенком у прямому ефірі.
Нардеп від "Слуги народу" заявила, що колишній президент України Петро Порошенко нібито привітав з Днем Росії в 2014 році, коли вже відбулася анексія Криму і почалися бойові дії на Донбасі.
Заявляючи про це, нардеп послалася на інформацію, опубліковану в деяких ЗМІ, в тому числі і українських, яка виявилася фейком російської пропаганди.
Пізніше Верещук заявила, що у випадку, якщо така інформація була фейком, її повинен особисто спростувати сам Порошенко.
Нагадаємо, Верещук вказала на головну помилку Зеленського в корупційному скандалі: "Як Порошенко...".
Раніше Politeka писала: "Як люди цього не бачать?": Верещук здивувалася лицемірством Порошенка.
Також Politeka повідомляла, що Порошенко заявив про готовність сісти у в'язницю, відео.