З 16 липня в Україні діють ослаблення карантину, завдяки яким можна вільно їздити в Київ

Як передає Politeka.net, про нових транспортних правилах розповіла прес-служба "Укрзалізниці".

Раніше в рамках карантину підприємство ввело обмеження, згідно з яким продавалися лише 50% квитків у поїздах далекого прямування йдуть у Київ зі столиці або через неї. Тепер же на всіх таких маршрутах доступні 100% місць, і можна їздити без обмежень.

Втім, інші заходи санітарно-епідемічної безпеки ніхто не скасовував. Так у вагонах і на вокзалах обов'язковими умовами залишаються температурний скринінг і носіння маски. Співробітники "Укразалізниці" закликають пасажирів не ходити по вагонах без особливої потреби. Прес-служба пише, що пасажирські поїзди ретельно дезінфікують до і після рейсів, а також обробляють постільна білизна. У кажлом вагоні коштує санитайзер.

Раніше головний санітарний лікар Києва Олег Рубан попередив, що з такими показниками захворюваності, як зараз, карантин у столиці може затягнутися ще на півтора року. За його словами, бізнес зможе працювати навіть в таких умовах владі потрібно лише розробити правила для кожного виду підприємств.

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