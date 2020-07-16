Громадський діяч Андрій Пальчевський показав вражаючі результати, як ймовірний кандидат зайняти посаду київського мера

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", якепроходило з 13 по 17 травня в Києві. Головною метою було з'ясувати, за кого кияни проголосували б, якби вибори відбулися в найближчому майбутньому.

Так, на першому місці опинився нинішній градоначальник Віталій Кличко з 23,9% підтримки городян. З невеликим відривом друге місце посів Андрій Пальчевський, якому готові віддати мерське крісло 22,6% опитаних киян. Таким чином, різниця в даних між Кличком і Пальчевським склала лише 1,3%.

Наступні місця в рейтингу розподілилися наступним чином: Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5% і Андрій Білецький ("Національний корпус") з підтримкою 5,7%.

Глава Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати і зазначив цікавий нюанс. Рейтинг Кличка, порівняно з попереднім соцопросом, впав на 5%, При цьому Пальчевський піднявся приблизно на стільки ж пунктів. Таким чином громадський діяч фактично зрівнявся зі своїм головним опонентом.

Варто відзначити, що впізнаваність Пальчевського стрімко зростає, завдяки коментуванню всіх актуальних процесів, що відбуваються в країні. Як відомо, він є частим гостем різноманітних суспільно-політичних ток-шоу на українських телеканалах.

Нещодавно, в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", Пальчевський закликав українців об'єднатися.

"Люди повинні зрозуміти, що вони сила, і об'єднатися... Олігархи навчилися за 30 років... кажуть, що політики нічого не вміють... ні, вони вміють. Обиратися. Вони перед кожними виборами - хто починає стригти траву або латати дороги, які п'ять років схожі чорт знає на що, хтось виступати і розповідати, що зараз ми тут побудуємо місто-сад, зараз ми видамо премії... Політики вміють. Тому народ вже дійшов до тієї точки, коли вибрав не політика...", - заявив Пальчевський, натякаючи на причину обрання Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що «Перемога Пальчевського» впевнено потрапляє в Київраду.