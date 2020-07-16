Під час ДТП на Столичному шосе, в результаті якої загинула майже вся родина, за кермом міг перебувати не Антон Желепа

Як передає Politeka, таку думку висловила журналістка Катерина Бруснікіна в ефірі телеканалу "Київ".

За її словами, 12 липня, в день смертельної ДТП, Антон Желепа міг бути не один в Mercedes, або за кермом була взагалі інша людина.

Брусникина пояснила таке припущення тим, що вона виявила в справі дуже багато розбіжностей.

Зокрема, поспілкувавшись з чоловіком власниці Mercedes Олександром Нікітіним, виявилось, що авто винуватець ДТП взяв без дозволу власника. Нікітін після пропажі намагався вийти на зв'язок з Желепою цілих 15 разів, однак всі спроби були марними. Сам Желепа прокоментував, що не пам'ятає, як він взяв авто. За версією слідства, чоловік або вкрав автомобіль, або власник сам дав йому ключі.

Також Брусникина розповіла, що вона безліч разів була в судах і не пам'ятає, щоб водії "без жалю і сліз, без слів вибачення" визнавали свою провину і відмовлялися від адвоката.

Також судмедексперти розповіли, що характер травм, отриманих Желепою, може свідчити, що за кермом був інший чоловік, тому що зазвичай при такому ударі ламаються ребра, а у Желепи вони уцілили.

Журналістка також повідомила, що була в котеджному містечку "Золоті ворота", де знаходиться будинок власників авто. За її словами, виїхати з нього можна тільки через шлагбаум. Для цього авто має зупинитися, охорона дивиться, хто за кермом, і тільки потім піднімається шлагбаум. Цей нюанс також, на думку журналістки, наводить на певні сумніви.

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