Во время ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибла почти вся семья, за рулем мог находиться не Антон Желепа

Как передает Politeka, такое мнение высказала журналистка Екатерина Брусникина в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, 12 июля, в день смертельного ДТП, Антон Желепа мог быть не один в Mercedes, или за рулем был вообще другой человек.

Брусникина объяснила такое предположение тем, что она обнаружила в деле очень много расхождений.

В частности, пообщавшись с мужем владелицы Mercedes Александром Никитиным, оказалось, что авто виновник ДТП взял без разрешения владельца. Никитин после пропажи пытался выйти на связь с Желепой целых 15 раз, однако все попытки были тщетными. Сам Желепа прокомментировал, что не помнит, как он взял авто. По версии следствия, мужчина или украл автомобиль, или владелец сам дал ему ключи.

Также Брусникина рассказала, что она множество раз была в судах и не помнит, чтобы водители "без сожаления и слез, без слов извинений" признавали свою вину и отказывались от адвоката.

Также судмедэксперты рассказали, что характер травм, полученных Желепой, может свидетельствовать, что за рулем был другой человек, потому что обычно при таком ударе ломаются ребра, а у Желепы они уцелели.

Журналистка также сообщила, что была в коттеджном городке "Золотые ворота", где находится дом владельцев авто. По ее словам, выехать из него можно только через шлагбаум. Для этого авто должно остановиться, охрана смотрит, кто за рулем, и только потом поднимается шлагбаум. Этот нюанс также, по мнению журналистки, наводит на определенные сомнения.

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