Мер Києва Віталій Кличко розповів, які ціни на проїзд чекають жителів столиці з 1 серпня

Як повідомляє Politeka.net, з наступного місяця тарифи на передачу електроенергії в Україні зростуть на 54%. Столичний голова прокоментував ситуацію під час онлайн-брифінгу.

За словами Віталія Кличка, з підвищенням тарифів у громадському транспорті киянам доведеться витрачати набагато більше грошей. Тому в КМДА шукають альтернативні варіанти.

"Я хочу всіх заспокоїти. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", – зазначив Кличко.

Київський мер нагадав, що оплачувати проїзд у швидкісних трамваях, міській електричці і фунікулері вже можна електронним квитком, а не готівкою. Це стало особливо актуально під час карантину.

Раніше лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко розповів, якою катастрофою для Києва обернеться переобрання Віталія Кличка на посаду мера. За його словами, при діючому голові КМДА утворилася геть корумпована система.

"Це вже вп'яте він балотується. Якщо це станеться - у нас будуть найдорожчі велодоріжки, пісок з-за кордону і годинник Кличко за наші гроші", - підкреслив Микола Томенко.

Нагадаємо, Кличко налякав киян небезпекою на пляжах: "Купатися не рекомендується".

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