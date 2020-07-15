Представники газової служби попередили жителів Києва про небезпечну загрозу

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба "Київгазу" розкрила подробиці на офіційній сторінці в Facebook.

За інформацією підприємства, грабіжники регулярно пробираються у квартири до нічого не підозрюють киянам під виглядом співробітників газової служби. Зловмисники ходять по оселях і пропонують встановити платний лічильник, полагодити плиту чи інші послуги, а під час "роботи" просто грабують клієнтів.

У "Київгазі" розповіли, як вберегтися від таких аферистів. Першим ділом потрібно вимагати посвідчення, можна навіть не відкривати двері, а поглянути на нього через вічко і запам'ятати прізвище. Після цього слід зателефонувати в контактний центр і поцікавитися, чи працює такий співробітник в "Київгазі", якщо ж ні - викликати поліцію. У повідомленні наголошується, що газова служба попереджає про планових заходах заздалегідь вивішує оголошення та інформує обслуговуючу компанію.

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