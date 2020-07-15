Представители газовой службы предупредили жителей Киева об опасной угрозе

Как соообщает Politeka.net, пресс-служба "Киевгаза" раскрыла подробности на официальной странице в Facebook.

По информации предприятия, грабители регулярно пробираются в квартиры к ничего не подозревающим киевлянам под видом сотрудников газовой службы. Злоумышленники ходят по домам и предлагают установить платный счетчик, починить плиту или другие услуги, а во время "работы" попросту грабят клиентов.

В "Киевгазе" рассказали, как уберечься от таких аферистов. Первым делом всем нужно проверить удостоверение, можно даже не открывать дверь, а взглянуть на него через глазок и запомнить фамилию. После этого следует позвонить в контактный центр и поинтересоваться, работает ли такой сотрудник в "Киевгазе", если же нет - вызвать полицию. В сообщении отмечается, что газовая служба предупреждает о плановых мероприятиях заранее: вывешивает объявления и информирует обслуживающую компанию.

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