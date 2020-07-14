Робота Центрального залізничного вокзалу Києва обмежена
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу Укрзалізниці.
З'явилася інформація, що на вокзал надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля нібито замінована.
"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в Києві через анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", – повідомили в Укрзалізниці.
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Компанія звертає увагу пасажирів на те, що потяги продовжують курсувати за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через переходи, прилеглі до центрального будинку.
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