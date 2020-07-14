Робота Центрального залізничного вокзалу Києва обмежена

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу Укрзалізниці.

З'явилася інформація, що на вокзал надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля нібито замінована.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в Києві через анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали, об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", – повідомили в Укрзалізниці.

Компанія звертає увагу пасажирів на те, що потяги продовжують курсувати за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через переходи, прилеглі до центрального будинку.

Politeka повідомляла, що в Києві 8 липня повідомили про замінування автовокзалу. Мова йшла про центральному автовокзалі столиці, який розташований на Деміївській площі. На місце одразу ж прибули правоохоронці та рятувальники. Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечну" бік паркування і попросили максимально звільнити периметр.

1 липня в українській столиці невідомий чоловік вийшов на міст з пакетом, від якого виходив якийсь провід, що приєднаний до пульта в його руці. Міст оперативно перекрила поліція. Виїхати на нього було неможливо: автомобілі відправляли в об'їзд.

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