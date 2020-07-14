Работа Центрального железнодорожного вокзала Киева ограничена

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу Укрзализныци.

Появилась информация, что на вокзал поступило анонимное сообщение о том, что здание якобы заминировано.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", – сообщили в Укрзализныце.

Компания обращает внимание пассажиров на то, что поезда продолжают курсировать по графику, а посадка пассажиров осуществляется через переходы, прилегающие к центральному зданию.

Politeka сообщала, что в Киеве 8 июля сообщили о минировании автовокзала. Речь шла о центральном автовокзале столицы, который расположен на Демеевской площади. На место сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Людей, которые находились на вокзале, перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.

1 июля в украинской столице неизвестный мужчина вышел на мост с пакетом, от которого выходил некий провод, подсоединенный к пульту в его руке. Мост оперативно перекрыла полиция. Выехать на него было невозможно: автомобили отправляли в объезд.

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