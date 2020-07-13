Український громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено нарощує рейтинг напередодні виборів мера Києва

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного у Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Згідно з отриманими результатами опитування, три головних претенденти на пост мера столиці – це:

Нинішній мер Віталій Кличко, якого готові підтримати 23,9% киян;

Самовисуванець Андрій Пальчевський, якого підтримують 22,6% учасників опитування;

Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко з 11,4% підтримки.

При цьому можна простежити, що розрив у голосах між Кличком і Пальчевським стрімко скорочується. Так, голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов звернув увагу на те, що рейтинг нинішнього мера вже впав на 5%. За цей час Пальчевський навпаки збільшив відсоток своїх прихильників приблизно на ту ж цифру. Це призвело до того, що розрив у голосах між ними скоротився до мінімуму.

Наголошується, що Пальчевський особливо успішно збільшує свою впізнаваність, завдяки активному коментування актуальних подій в Україні. Так, нещодавно він висловився про те, як треба вирішувати питання цілісності України.

Громадський діяч вважає, що питання, які стосуються української землі, потрібно виносити на референдум. Він зазначив, що виніс це питання на обговорення в найпершу чергу. Крім цього, саме на референдумі потрібно вирішувати питання, пов'язані з територіальною цілісністю України.

«Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо?», - задався питанням експерт.

Він також вважає, що кримське питання теж потрібно обговорювати. Повертати Крим або залишати все, як є, повинні вирішувати люди.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський приструнив владу за розгульний спосіб життя.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський поручився своїм ім'ям за якість рішень команди: "Об'єднаємо українців навколо питань, як підняти економіку і медицину".

Також Politeka писала, що Пальчевський розкритикував владу за порожні обіцянки і безпорадність.