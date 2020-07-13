Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский уверенно наращивает рейтинг накануне выборов мэра Киева

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Согласно полученным результатам опроса, три главных претендента на пост мэра столицы – это:

Нынешний мэр Виталий Кличко, которого готовы поддержать 23,9% киевлян;

Самовыдвиженец Андрей Пальчевский, которого поддерживают 22,6% участников опроса;

Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко с 11,4% поддержки.

При этом можно проследить, что разрыв в голосах между Кличко и Пальчевским стремительно сокращается. Так, глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов обратил внимание на то, что рейтинг нынешнего мэра уже упал на 5%. За это время Пальчевский напротив увеличил процент своих сторонников примерно на ту же цифру. Это привело к тому, что разрыв в голосах между ними сократился до минимума.

Отмечается, что Пальчевский особенно успешно увеличивает свою узнаваемость, благодаря активному комментированию актуальных событий в Украине. Так, недавно он высказался о том, как нужно решать вопросы целостности Украины.

Общественный деятель считает, что вопросы, которые касаются украинской земли, нужно выносить на референдум. Он отметил, что вынес бы этот вопрос на обсуждение в самую первую очередь. Кроме этого, именно на референдуме нужно решать вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины.

«Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем?», - задался вопросом эксперт.

Он также считает, что крымский вопрос тоже нужно обсуждать. Возвращать Крым или оставлять все, как есть, должны решать люди.

Напомним, Андрей Пальчевский приструнил власть за разгульный образ жизни.

Как сообщала Politeka, Пальчевский поручился своим именем за качество решений команды: "Объединим украинцев вокруг вопросов, как поднять экономику и медицину".

Также Politeka писала, что Пальчевский раскритиковал власть за пустые обещания и беспомощность.