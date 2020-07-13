На озері у Дніпровському районі зняли на відео величезну рибу, майже людського зросту
Як повідомляє Politeka.net, жителька шістнадцятиповерхового будинку зняла на відео, як в озері плаває кілька риб, страхітливого розміру.
На відео видно, що істота під водою майже не поступається в довжині людині, яка йде по березі.
"Це крокодили. У минулому році малюків запустили в озеро", "Лохнеське чудовисько вже тут", "Ось чому тонуть люди в цьому озері", - пишуть у коментарях користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що в Одесі назвали причину масового мору морських мешканців в Хаджибейському лимані.
Нагадаємо, що минулого тижня відбулося нове екологічне НП, яке стривожило місцевих жителів. Береги Хаджибейського лиману були рясно вкриті мертвими креветками, рибою і зміями.
"Чому ні один державний природоохоронний або фіскальний орган не поспішає встановити причину цієї екологічної катастрофи", – обурився президент Всеукраїнської громадської правоэкологозащитной організації "Зелений тризуб" Андрій Гайдай.
І ось тепер, у Департаменті екології та природних ресурсів Одеської ОДА повідомили, що загибель креветки в лимані попередньо пов'язана з низьким рівнем кисню у водах.
Нагадаємо,
Як повідомляла Politeka, двометрові змії заполонили пляжі Одеси, страхітливі кадри
Також Politeka писала, "Без масок і дистанції": пляжі Одеси переповнені відпочиваючими, фото