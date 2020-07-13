На озере в Днепровском районе сняли на видео огромную рыбу, почти человеческого роста
Как сообщает Politeka.net, жительница шестнадцатиэтажного дома сняла на видео, как в озере плавает несколько рыб, пугающего размера.
На видео видно, что существо под водой почти не уступает в длине идущему по берегу человеку.
"Это крокодилы. В прошлом году малышей запустили в озеро", "Лохнесское чудовище уже здесь", "Вот почему тонут люди в этом озере", - пишут в комментариях пользователи сети.
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Ранее мы писали, что в Одессе назвали причину массового мора морских обитателей в Хаджибейском лимане.
Напомним, что на прошлой неделе произошло новое экологическое ЧП, которое встревожило местных жителей. Берега Хаджибейского лимана были обильно покрыты мертвыми креветками, рыбой и змеями.
"Почему ни один государственный природоохранный или фискальный орган не спешит установить причину этой экологической катастрофы", – возмутился президент Всеукраинской общественной правоэкологозащитной организации "Зеленый трезубец" Андрей Гайдай.
И вот теперь, в Департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА сообщили, что гибель креветки в лимане предварительно связана с низким уровнем кислорода в водах.
Напомним,
Как сообщала Politeka, двухметровые змеи заполонили пляжи Одессы, пугающие кадры
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