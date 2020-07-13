Зазначається, що 16-річна Ольга Лавренко зникла у с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області.

Дівчина пішла з дому сьогодні рано вранці, і наразі про її місце перебування немає жодної інформації.

"Центральним відділенням поліції Києво-Святошинського відділу поліції розшукується неповнолітня Ольга Лавренко, 16 років, яка 13.07.2020, близько 06:00 пішла з місця проживання (с. Горенка, вул. Кільцева) та до цього часу її місце перебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

В поліції також розповіли про особливі прикмети дівчини. На вигляд їй 16-17 років, зріст 162 см, худорлявої статури, волосся русяве (фарбоване), обличчя овальної форми, очі темного кольору.

Ольга була одягнута в світлу футболку, джинси синього кольору, білі кросівки на високій підошві.

"При отриманні будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - закликали в поліції.

Також повідомлялось, що 12 липня, у неділю, близько дев'ятої години вечора, у Лозівському районі Харківщини четверо підлітків утекли з будинку сімейного типу. За даними поліції, 14-річний Максим Кучеренко, 17-річний Віталій Фольтен, 13-річна Карина і 12-річний Іван Іващенки не дають про себе знати вже більше 12 годин.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зник підліток.

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