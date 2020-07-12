Український громадський діяч Андрій Пальчевський продовжує нарощувати рейтинг перед місцевими виборами
Про це стало відомо з результатів соціологічного дослідження, проведеного у Києві ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.
Напередодні місцевих виборів він обурився поділом українців за мовною ознакою.
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Андрій Пальчевський нагадав, що Основний закон дозволяє використовувати в Україні будь-які мови, а політики постійно намагаються посіяти ворожнечу між українцями.
"Нам потрібно будувати одну країну, всі мови нам однаково близькі: від білоруської, татарської, угорської, російської (страшне слово стало - всі говоримо, але страшно говорити), українського і так далі. Вони все в наших серцях, розумієте, у нас немає ніякого поділу, а політики нас весь час ділять", - підкреслив громадський діяч.
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