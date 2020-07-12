Український громадський діяч Андрій Пальчевський продовжує нарощувати рейтинг перед місцевими виборами

Про це стало відомо з результатів соціологічного дослідження, проведеного у Києві ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Трійка лідерів у перегонах за крісло київського мера виглядає таким чином:

Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 23,9%.

Самовисуванець Андрій Пальчевський - його підтримка склала 22,6%

Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко з 11,4% симпатій.

Варто відзначити, що розрив між Кличком і Пальчевським стрімко скорочується. Глава Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов підкреслив, що рейтинг чинного градоначальника Києва знизився на 5%, в той час як Пальчевський наростив свою підтримку приблизно на таку ж цифру.

У результаті розрив між головними кандидатами на посаду мера столиці став зовсім мінімальним.

Пальчевський збільшує свою впізнаваність, завдяки активному коментуванню актуальних подій в Україні.

Напередодні місцевих виборів він обурився поділом українців за мовною ознакою.

Андрій Пальчевський нагадав, що Основний закон дозволяє використовувати в Україні будь-які мови, а політики постійно намагаються посіяти ворожнечу між українцями.

"Нам потрібно будувати одну країну, всі мови нам однаково близькі: від білоруської, татарської, угорської, російської (страшне слово стало - всі говоримо, але страшно говорити), українського і так далі. Вони все в наших серцях, розумієте, у нас немає ніякого поділу, а політики нас весь час ділять", - підкреслив громадський діяч.

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