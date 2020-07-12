Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский продолжает наращивать рейтинг перед местными выборами

Об этом стало известно с результатов социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Тройка лидеров в гонке за кресло киевского мэра выглядит таким образом:

Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 23,9%.

Самовыдвиженец Андрей Пальчевский - его поддержка составила 22,6%

Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко с 11,4% симпатий.

Стоит отметить, что разрыв между Кличко и Пальчевским стремительно сокращается. Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов подчеркнул, что рейтинг действующего градоначальника Киев снизился на 5%, в то время как Пальчевский нарастил свою поддержку приблизительно на такую же цифру.

В итоге главными разрыв между кандидатами на пост мэра столицы стал совсем минимальным.

Пальчевский увеличивает свою узнаваемость, благодаря активному комментированию актуальных событий в Украине.

В преддверии местных выборов он возмутился разделением украинцев по языковому признаку.

Андрей Пальчевский напомнил, что Основной закон разрешает использовать в Украине любые языки, а политики постоянно пытаются посеять вражду между украинцами.

"Нам нужно строить одну страну, все языки нам одинаково близки: от белорусского, татарского, венгерского, русского (страшное слово стало - все говорим, но страшно говорить), украинского и так далее. Они все в наших сердцах, понимаете, у нас нет никакого деления, а политики нас все время делят", - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил плохую новость для "Слуг народа": "Голосовать пойдут взвешенные люди"

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».



