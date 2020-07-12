Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский продолжает наращивать рейтинг перед местными выборами
Об этом стало известно с результатов социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.
В преддверии местных выборов он возмутился разделением украинцев по языковому признаку.
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Андрей Пальчевский напомнил, что Основной закон разрешает использовать в Украине любые языки, а политики постоянно пытаются посеять вражду между украинцами.
"Нам нужно строить одну страну, все языки нам одинаково близки: от белорусского, татарского, венгерского, русского (страшное слово стало - все говорим, но страшно говорить), украинского и так далее. Они все в наших сердцах, понимаете, у нас нет никакого деления, а политики нас все время делят", - подчеркнул общественный деятель.
Напомним, Андрей Пальчевский объявил плохую новость для "Слуг народа": "Голосовать пойдут взвешенные люди"
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».