Кияни віддають перевагу українському громадському діячеві Андрію Пальчевському і діючому мерові Віталію Кличку

Як передає Politeka.net, стали відомі результати соціологічного дослідження, проведеного в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Згідно з отриманими даними, 23,9% респондентів, відповідаючи на запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори проходили зараз, підтримали Віталія Кличка. Його головним суперником став Андрій Пальчевський з 22,6% голосів.

Далі у рейтингу з великим відривом від другого місця слідують Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5% і Андрій Білецький ("Національний корпус") з підтримкою 5,7%.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг київського мера впав на 5%, в той час як рейтинг Пальчевського виріс на стільки ж. Це дозволило громадському діячеві фактично зрівнятися зі своїм головним опонентом. Пальчевський нарощує впізнаваність, завдяки коментуванню всіх актуальних процесів, що відбуваються в країні. Як відомо, він є частим гостем різноманітних суспільно-політичних ток-шоу на українських телеканалах.

Зокрема, напередодні виборів Пальчевський різко розкритикував прагнення мерів встигнути за кілька місяців зробити те, що, за ідеєю, вони повинні були здійснювати протягом всіх п'яти років. Наприклад, ремонт доріг.

«Цьому треба покласти законодавчий край. Хлопці, весь ваш термін ми оцінимо на виборах. А коли ви починаєте заливати очі асфальтом, цю підступну тактику потрібно завершити. Тому що крадуть гроші з будівництва, вибираються компанії, які працюють вдень, коли всі їдуть з роботи, а не вночі, як це належить. Це робиться, щоб не платити високі зарплати робітникам», – заявив Пальчевський.

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