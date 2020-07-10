Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал президентские амбиции главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко
Как передает Politeka.net, такое заявление Пальчевский сделал в эфире телеканала «Украина 24». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Он [Ляшко] говорил, что будет президентом. Интересно, какой страны он будет президентом. Потому что он же тоже удерет, понимаете, когда вскроется, куда девались все ковидные деньги, эти миллиарды, которые осваиваются сейчас им и его дружком», - отметил общественный деятель.
Пальчевский также высказал мнение, что из-за ошибки чиновников заболели многие украинцы.
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«Я перестал следить за любой информацией, которая из уст этого, с моей точки зрения, я извиняюсь за грубость, неокрепшего разумом юноши. Понимаете. Это человек, который отвечает за развал санитарной службы. Он конкретно. Далее. Когда началась болезнь, они профуфукали те три-четыре месяца, не создали лабораторной базы, не создали запасов. В результате заболели врачи, заболели пациенты…»,- заявил он.
Пальчевский добавил, что не верит в заявления Ляшко относительно эпидемии в Украине.
«Президент Зеленский – он же жертва теплой ванны в этом смысле. У него же там есть вот этот Ляшко, еще товарищи, которые ему на уши рассказывают, что у нас какие-то лаборатории, делаются тесты. Покажите мне, в каких лабораториях делается столько ПЦР-тестов. Назовите эти лаборатории. Никогда, ни разу. Брешут. Поэтому я не слушаю», - заявил Пальчевский.
Напомним, в конце июня, отвечая на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на выборах мэра Киева от партии Слуга народа, Ляшко предложил спросить его, не хотел бы он стать президентом, и ответил: "Наверное, да".
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