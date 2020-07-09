Бывший президент Петр Порошенко намеренно не возвращал Донбасс в Украину, чтобы получить преимущество на выборах

Об этом общественный деятель заявил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

По его мнению, Петр Порошенко непосредственно виноват в разделении Украины, в частности - отсоединение Донецкой и Луганской областей. Большинство местных жителей не поддерживали экс-президента, а потому наверняка бы проголосовали за других кандидатов.

"Вот меня спрашивают, что случилось на Донбасе? Я вам скажу свою точку зрения. На Донбассе живут люди. Там не только уголь, правда? Это наши братья и сестры. У них есть право голоса, и они этот голос, как вы понимаете, отдали бы не Порошенко", - подчеркнул Андрей Пальчевский. - "Поэтому он исключил эту голосующую часть из Украины, а то что расспалась наша страна, которая должна стать вновь великой, и мы сделаем ее великой, я вас уверяю, когда мы избавимся от таких вот кудрявых мальчиков с миллиардами в карманах".

Как считает общественный деятель, Петр Порошенко мог давно вернуть Донбасс, если бы там было много его сторонников - для этого бывший президент имел все возможности, полномочия и даже время. Однако политик знал, что на Востоке живут более пяти миллионов человек, которые отдадут свои голоса против него.

Андрей Пальчевский обратил внимание, что теперь сторонники Петра Порошенко ведут разговоры о возможном появлении "Львовской республики". По его мнению, это нужно воспринимать, как прямое подстрекательство к новому разделению Украины.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?».

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».