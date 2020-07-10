Киевляне отдают предпочтение украинскому общественному деятелю Андрею Пальчевскому и действующему мэру Виталию Кличко

Как передает Politeka.net, стали известны результаты социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Согласно полученным данным, 23,9% респондентов, отвечая на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили сейчас, поддержали Виталия Кличко. Его главным соперником стал Андрей Пальчевский с 22,6% голосов.

Далее в рейтинге с большим отрывом от второго места следуют Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг киевского мэра упал на 5%, в то время как рейтинг Пальчевского вырос на столько же. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом. Пальчевский наращивает узнаваемость, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Как известно, он является частым гостем различных общественно-политических ток-шоу на украинских телеканалах.

В частности, накануне выборов Пальчевский резко раскритиковал стремление мэров успеть за несколько месяцев сделать то, что, по идее, они должны были осуществлять в течение всех пяти лет. К примеру, ремонт дорог.

«Этому надо положить законодательный край. Ребята, весь ваш срок мы оценим на выборах. А когда вы начинаете заливать глаза асфальтом, эту подлую тактику нужно завершить. Потому что воруются деньги из строительства, выбираются компании, которые работают днем, когда все едут с работы, а не ночью, как это положено. Это делается, чтобы не платить высокие зарплаты рабочим», – заявил Пальчевский.

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