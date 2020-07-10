Мер Києва Віталій Кличко відмітив ослаблення карантину в столиці новим перлом

Як пише Politeka.net, 10 липня градоначальник одягнув захисну маску, завдяки якій у своєму фірмовому стилі закликав городян дотримуватися обережності. Він опублікував фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На початку карантину Віталій Кличко креативно звернувся до киян, надівши маску з написом "Вистачить шастати". Тепер же, коли обмеження в столиці частково зняли, мер Києва приміряв захист із закликом "Шастай обережно". В описі він закликав пам'ятати про правила безпеки:

"Карантин вже не такий суворий, але це не означає, що можна забути про правила безпеки. Життя триває і ми все здолаємо. Якщо будемо обережні!"

Багато користувачів соціальної мережі обурилися таким зверненням Віталія Кличка, про що написали в коментарях:

"Це народу каже, - Шастай... що собаці"; "Боже! За що це все киянам?!"; "Він просто перейшов на київський сленг"; "Тлумачний психологічний хід, щоб випускати пар незадоволених людей, обмежених у правах, переводити в гумор, у нас з гумором в країні взагалі все чудово".

Нагадаємо, Кличко підвищив зарплату "потребує" чиновнику, деталі рішення: "надбавка за...".

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