У Києві під час будівництва метро на Виноградарі стався небезпечний інцидент
Як повідомляє Politeka.net, подробиці і кадри НП опублікували в групі "Київ Оперативний" на Facebook.
"На Виноградарі, де будують метро, приліг на бік будівельний кран. Сподіваємося, що нікого з робітників не зачепило. Цікаво, як це так?", - пишуть автори.
На опублікованому фото можна помітити, як величезна будівельна машина завалилася біля прохідницького мосту. Її стріла розтягнулася над прірвою і чудесним чином вперлася в бетонну огорожу на протилежній стороні - інакше кран міг би впасти вниз з великої висоти. Близько десятка робітників зібралися навколо техніки.
Мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила виглядом в звичайному житті: рідкісне фото
Фаворит Кондратюка вразив змінами у зовнішності, фото: "Такий небезпечний..."
Нищівний удар долара, термінова заява Міносвіти і нова заборона – головне за ніч
Мокра Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вид"
В коментарях до посту представники ПАТ "Київметробуд" розповіли про наслідки події: "Все добре! Жертв немає! Кран поставили. Шкоди побудованому не заподіяно!".
Кияни теж прокоментували НП на будмайданчику і озвучили свої версії:
"Добре хоч не на бік будинку, як минулий раз бетономішалка"; "Він просто втомився"; "Таке, на жаль, трапляється часто. Закони фізики ніхто не відміняв"; "Вартість проекту зросла на один кран"; "Кран втомився і приліг відпочити"; "пощастило, що на трубу стрілою "сперся" і не полетів в котлован"; "Все, метро скасовується, кран був останнім...".
Нагадаємо, що пляжі Києва заполонила кишкова паличка: де небезпечно купатися.
Як повідомляла Politeka, нахабний грабіжник-гастролер орудує в Києві: вже кілька розбитих машин, кадри.
Також Politeka писала, що киянам показали, як продають м'ясо в розпал карантину: "прямо з землі".