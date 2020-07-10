У Києві під час будівництва метро на Виноградарі стався небезпечний інцидент

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і кадри НП опублікували в групі "Київ Оперативний" на Facebook.

"На Виноградарі, де будують метро, приліг на бік будівельний кран. Сподіваємося, що нікого з робітників не зачепило. Цікаво, як це так?", - пишуть автори.

На опублікованому фото можна помітити, як величезна будівельна машина завалилася біля прохідницького мосту. Її стріла розтягнулася над прірвою і чудесним чином вперлася в бетонну огорожу на протилежній стороні - інакше кран міг би впасти вниз з великої висоти. Близько десятка робітників зібралися навколо техніки.

В коментарях до посту представники ПАТ "Київметробуд" розповіли про наслідки події: "Все добре! Жертв немає! Кран поставили. Шкоди побудованому не заподіяно!".

Кияни теж прокоментували НП на будмайданчику і озвучили свої версії:

"Добре хоч не на бік будинку, як минулий раз бетономішалка"; "Він просто втомився"; "Таке, на жаль, трапляється часто. Закони фізики ніхто не відміняв"; "Вартість проекту зросла на один кран"; "Кран втомився і приліг відпочити"; "пощастило, що на трубу стрілою "сперся" і не полетів в котлован"; "Все, метро скасовується, кран був останнім...".

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