В Киеве во время строительства метро на Виноградаре произошел опасный инцидент

Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры ЧП опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" на Facebook.

"На Виноградаре, где строят метро, прилег на бок строительный кран. Надеемся, что никого из рабочих не задело. Интересно, как это так?", - пишут авторы.

На опубликованном фото можно заметить, как огромная строительная машина завалилась возле проходческого моста. Ее стрела растянулась над пропастью и чудесным образом уперлась в бетонное заграждение на противоположной стороне - иначе кран мог бы рухнуть вниз с большой высоты. Около десятка рабочих собрались вокруг повалившейся техники.

В комментариях к посту представители ПАТ "Киевметрострой" рассказали о последствиях происшествия: "Все хорошо! Жертв нет! Кран поставили. Вред построенному не причинен!".

Киевляне тоже прокомментировали ЧП на стройплощадке и озвучили свои версии:

"Хорошо хоть не на сторону дома, как прошлый раз бетономешалка"; "Он просто "устал""; "Такое, к сожалению, случается часто. Законы физики никто не отменял"; "Стоимость проекта выросла на один кран"; "Кран устал и прилег отдохнуть"; "повезло, что на трубу стрелой "оперся" и не улетел в котлован"; "Всё, метро отменяется, кран был последним...".

Напомним, что пляжи Киева заполонила кишечная палочка: где опасно купаться.

Как сообщала Politeka, наглый грабитель-гастролер орудует в Киеве: уже несколько разбитых машин, кадры.

Также Politeka писала, что киевлянам показали, как продают мясо в разгар карантина: "прямо с земли".