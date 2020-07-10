В Киеве во время строительства метро на Виноградаре произошел опасный инцидент
Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры ЧП опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" на Facebook.
"На Виноградаре, где строят метро, прилег на бок строительный кран. Надеемся, что никого из рабочих не задело. Интересно, как это так?", - пишут авторы.
На опубликованном фото можно заметить, как огромная строительная машина завалилась возле проходческого моста. Ее стрела растянулась над пропастью и чудесным образом уперлась в бетонное заграждение на противоположной стороне - иначе кран мог бы рухнуть вниз с большой высоты. Около десятка рабочих собрались вокруг повалившейся техники.
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В комментариях к посту представители ПАТ "Киевметрострой" рассказали о последствиях происшествия: "Все хорошо! Жертв нет! Кран поставили. Вред построенному не причинен!".
Киевляне тоже прокомментировали ЧП на стройплощадке и озвучили свои версии:
"Хорошо хоть не на сторону дома, как прошлый раз бетономешалка"; "Он просто "устал""; "Такое, к сожалению, случается часто. Законы физики никто не отменял"; "Стоимость проекта выросла на один кран"; "Кран устал и прилег отдохнуть"; "повезло, что на трубу стрелой "оперся" и не улетел в котлован"; "Всё, метро отменяется, кран был последним...".
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