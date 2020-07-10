"Це людина, яка відповідає за розвал санітарної служби"

Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував президентські амбіції головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Як передає Politeka.net, таку заяву Пальчевський зробив в ефірі телеканалу «Україна 24». (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Він [Ляшко] говорив, що буде президентом. Цікаво, якої країни він буде президентом. Бо він же теж втече, розумієте, коли розкриється, куди поділися всі ковідні гроші, ці мільярди, які освоюються зараз їм і його дружком», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський також висловив думку, що через помилку чиновників захворіли багато українців.

«Я перестав стежити за будь-якою інформацією, яка з вуст цього, з моєї точки зору, я вибачаюсь за грубість, незміцнілого розумом юнака. Розумієте, це людина, яка відповідає за розвал санітарної служби. Він конкретно. Далі. Коли почалася хвороба, вони профуфукали ті три-чотири місяці, не створили лабораторної бази, не створили запасів. В результаті захворіли лікарі, пацієнти захворіли…»,- заявив він.

Пальчевський додав, що не вірить у заяви Ляшко щодо епідемії в Україні.

«Президент Зеленський – він же жертва теплої ванни у цьому сенсі. У нього ж там є ось цей Ляшко, ще товариші, які йому на вуха розповідають, що у нас якісь лабораторії, робляться тести. Покажіть мені, в яких лабораторіях робиться стільки ПЛР-тестів. Назвіть ці лабораторії. Ніколи, ні разу. Брешуть. Тому я не слухаю», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, в кінці червня, відповідаючи на питання про можливе висунення його кандидатури на виборах мера Києва від партії Слуга народу, Ляшко запропонував запитати його, чи не хотів би він стати президентом, і відповів: "Напевно, так".

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