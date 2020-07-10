Постраждалі від вибуху на Позняках виживають в інтернаті з ключами від квартир: "Вже всі забули" Потерпілий розповів подробиці Читать на русском

Стало відомо, як зараз живуть мешканці будинку на Позняках, в якому стався вибух Більшість людей, яким дали тимчасове житло, поселили за адресою Харківське шосе, 121/3, передає

Це житловий корпус у дитячому музичному інтернаті. Зараз його вихованці на канікулах. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

Володимир Ілів, який також втратив житла вибуху розповів, що про них вже всі забули.

З початку волонтери підтримували вимушених переселенців і часто до них приїжджали. Зараз це відбувається дедалі рідше.

Та й взагалі люди почали забувати про те, що сталося. Хоч багато мешканців і потребують підтримки. Адже серед них багато пенсіонерів і деякі вже не можуть працювати.

Деяким мешканцям було запропоновано варіанти нового житла. В більшості своїй - це сім'ї з дітьми. Володимир і багато інших поки що тільки чекають, щоб їм показали якісь варіанти.

Нагадаємо про трагедію, яка сталася в Києві вранці 21 червня. В десятиповерховому будинку прогримів потужний вибух, в результаті чого сталося обвалення відразу чотирьох поверхів.

Вже через 10 хвилин після отримання сигналу підрозділу ДСНС приступили до пошуку і порятунку людей: з нещасливого під'їзду евакуювали 23 людини, з-під завалу вдалося розблокувати ще трьох.

У перший день роботи рятувальникам вдалося знайти тіла трьох загиблих. Про четвертій жертві рятувальники поінформували 22 червня, пізно ввечері.

Відомо, що в результаті вибуху в житловому будинку 18-річна Анастасія осиротіла, втративши трьох рідних (маму, батька і брата).

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки втратила маму, а ввечері я дізналася, що вона втратила брата, й батька", - розповіла сусідка.

З'ясувалося, що Настя була у ванній в момент вибуху і встигла вибігти. Правда, звичайно, ні речей, ні документів не взяла.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

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