У Києві 23-річний хлопець наніс ножові поранення двом неповнолітнім перехожим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Зазначається, що київські оперативники вже затримали молодика, який наніс ножові поранення неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. За скоєний злочин хлопцю загрожує до восьми років тюрми.

В поліції повідомили, що від лікаря їм надійшло повідомлення про те, що з проспекту Леся Курбаса з ножовими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу двох 17-річних підлітків. Слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські для з’ясування обставин виїхали за вказаною адресою.

Слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін повідомив, що на місці події правоохоронці встановили, що між трьома хлопцями виник конфлікт. Один із хлопців зробив зауваження двом іншим, які голосно розмовляли, коли проходили повз нього.

Слідчий розповів, що неповнолітнім перехожим це не сподобалася, тому вони зупинилися, щоб з'ясувати стосунки із невдоволеним хлопцем. Тоді між зловмисником і потерпілими виник конфлікт, в ході якого молодик наніс опонентам ножові поранення грудної клітини та руки.

Правопорушника поліція затримала неподалік від місця вчинення злочину. У нього знайшли ніж, який було направлено на експертизу. Затриманим виявився киянин 1997 року народження. Судимостей раніше у хлопця не було, він відразу ж зізнався у скоєному.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави (84 тисячі гривень).

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