В Киеве 23-летний парень нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним прохожим

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что киевские оперативники уже задержали молодого человека, который нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним. Пострадавших юношей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. За совершенное преступление парню грозит до восьми лет тюрьмы.

Полицейские сообщили, что киевские медики проинформировали их о том, что с проспекта Леся Курбаса с ножевыми ранениями госпитализированы в медицинское учреждение двое 17-летних подростков. Следственно-оперативная группа и патрульные полицейские для выяснения обстоятельств выехали по указанному адресу.

Следователь Святошинского управления полиции Андрей Карпин сообщил, что на месте происшествия правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт. Один из парней сделал замечание двум другим, которые громко разговаривали, когда проходили мимо него.

Следователь рассказал, что несовершеннолетним прохожим это не понравилось, поэтому они остановились, чтобы выяснить отношения с недовольным парнем. Тогда между злоумышленником и потерпевшими возник конфликт, в ходе которого парень нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки.

Правонарушителя полиция задержала неподалеку от места, где произошла поножовщина. У парня нашли нож, которым, по всей видимости, он и нанес ранения подросткам. Нож направили на экспертизу. Задержанным оказался киевлянин 1997 года рождения. Судимостей ранее у парня не было, он сразу же признался в содеянном.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Парню сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (84 тысячи гривен).

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