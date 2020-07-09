У Київській області розшукують 17-річного юнака
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Службу розшуку дітей.
Так, на Київщині в селі Володимирське Згурівського району зник неповнолітній хлопець Дмитро Мамедов.
Пошуками юнака займається Згурівське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу.
У поліції повідомляють, що розшукуваний 17-річний Дмитро Мамедов вчора, 8 липня, близько обідньої пори вийшов з будинку, розташованого в селищі Володимирське по вулиці Молодіжній, і до цього часу так і не повернувся. Де може знаходитися Дмитро, наразі нікому невідомо.
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У поліції також розповіли про прикмети хлопця: він виглядає на 17-18 років, високого зросту (180 см), має спортивну статуру. Волосся темного кольору, коротко стрижений, обличчя овальної форми, карі очі.
Також раніше під Києвом зникла ще одна дитина - 16-річна Дарина Соломко. Вона пішла з дому ввечері 6 липня і так і не повернулася.
Підліток не виходила на зв'язок з рідними і близькими.
У службі розшуку дітей розповіли про особливі прикмети дівчини: на вигляд їй 16-17 років, зріст 1,65 м, має середню статуру. Волосся у Дарини довге, темного кольору, очі теж темні, кругла форма обличчя. Дівчина була вдягнута в рожеву футболку і штани бірюзового кольору. Також вона мала при собі сумку-бананку із блискітками.
Згодом пресслужба поліції оновила інформацію на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що дівчина знайшлася. Подробиць повернення Дарини додому правоохоронці не повідомили, однак зазначили, що жертвою злочинних посягань вона не стала.
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