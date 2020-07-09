Подросток ушел из дома и не вернулся

В Киевской области разыскивают 17-летнего юношу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Службу розыска детей.

Так, на Киевщине в селе Владимирское Згуровского района пропал несовершеннолетний парень Дмитрий Мамедов.

Поисками юноши занимается Згуровское отделение полиции Переяслав-Хмельницкого отдела.

В полиции сообщают, что разыскиваемый 17-летний Дмитрий Мамедов вчера, 8 июля, в обед вышел из дома, расположенного в поселке Владимирское по улице Молодежной, и до этого времени так и не вернулся. Где может находиться Дмитрий, пока что никому неизвестно.

В полиции также рассказали о приметах парня: он выглядит на 17-18 лет, высокого роста (180 см), имеет спортивное телосложение. Волосы темного цвета, коротко стриженный, лицо овальной формы, карие глаза.

Также ранее под Киевом исчез еще один ребенок - 16-летняя Дарья Соломко. Она ушла из дома вечером 6 июля и так и не вернулась.

Девушка не выходила на связь с родными и близкими.

В службе розыска детей рассказали об особых приметах подростка: на вид ей 16-17 лет, рост 1,65 м, имеет среднее телосложение. Волосы у Дарьи длинные, темного цвета, глаза тоже темные, круглая форма лица. Девушка была одета в розовую футболку и штаны бирюзового цвета. Также она имела при себе сумку-бананку с блестками.

Вскоре пресс-служба полиции обновила информацию на своей странице в Facebook, отметив, что девушка нашлась. Подробностей возвращения Дарины домой правоохранители не сообщили, однако отметили, что жертвой преступных посягательств она не стала.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

Как сообщала Politeka, также на Харьковщине бесследно исчезла 16-летняя девушка: есть особая примета.

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