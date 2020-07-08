Український громадський діяч Андрій Пальчевський поставив мерові столиці актуальні питання

Зокрема, Пальчевський вказав на помилки в інфраструктурі. Про це йшлося в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112" (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"Мер міста, великого, в якому ми живемо, - де лікарні, онкоцентри, хоспіси, де вони? Де нові вокзали? А далі... я, звичайно, розумію, що і парки повинні бути в порядку, і гілки пострижені... Але місто - це в першу чергу інфраструктура для життя. Правильно? Це мости, які чомусь будуються в 10 разів більше і в 10 разів дорожче. Ось цей міст повинен увійти, як міст Кличко, в історію... (Шулявський, - ред.). Там вся його робота, а саме: в 10 разів дорожче, і в 20 разів довше, ніж треба було... і міст! Ось це так, по-нашому!", - заявив Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський перерахував головні промахи президента Володимира Заленського і його команди, які можуть боляче відгукнутися на майбутніх місцевих виборах. Однією з помилок гаранта стало порушення обіцянки з приводу Донбасу.

«Ми йдемо до осені. До Зеленського питання. Ви обіцяли мир. Ми просунулися в питанні миру? Ми нічого не бачимо, ми чуємо, що готуються якісь трохи не засекречені переговори на цю тему. Я розумію, що всі великі справи не завжди висвітлюються на кожному кроці. Але загальний напрям має бути зрозумілим. А для цього потрібно порадитися з народом...», - уточнив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс влада за безпорадність, цілісність України під загрозою: «Донбас віддаємо?»

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як в Україні наживаються на боротьбі з вірусом: «Солодкий шматок для корупціонерів».