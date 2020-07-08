Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский задал мэру столицы актуальные вопросы

В частности, Пальчевский указал на ошибки в инфраструктуре. Об этом речь шла в эфире программы "Пульс" на телеканале "112" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Мэр города, большого, в котором мы живем, - где больницы, онкоцентры, хосписы, где они? Где новые вокзалы? А дальше... я, конечно, понимаю, что и парки должны быть в порядке, и ветки пострижены... Но город - это в первую очередь инфраструктура для жизни. Правильно? Это мосты, которые почему-то строятся в 10 раз больше и в 10 раз дороже. Вот этот мост должен войти, как мост Кличко, в историю... (Шулявский, - ред.). Там вся его работа, а именно: в 10 раз дороже и в 20 раз дольше, чем положено было... и мост! Вот это да, по-нашему!", - заявил Пальчевский.

Ранее мы сообщали, Пальчевский перечислил главные промахи президента Владимира Заленского и его команды, которые могут больно аукнуться на предстоящих местных выборах. Одной из ошибок гаранта стало нарушение обещания по поводу Донбасса.

«Мы идем к осени. К Зеленскому вопрос. Вы обещали мир. Мы продвинулись к вопросу мира? Мы ничего не видим, мы слышим, что готовятся какие-то чуть не засекреченные переговоры на эту тему. Я понимаю, что все великие дела не всегда освещаются по каждому шагу. Но общее направление должно быть понятно. А для этого нужно посоветоваться с народом...», - уточнил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».