Громадський діяч Андрій Пальчевський наростив рівень підтримки в Києві, вирвавшись у лідери рейтингу ймовірних кандидатів на посаду мера

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані соціологічного дослідження, які проводила в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня 2020 року.

Згідно з результатами опитування, мера Києва Віталія Кличка на майбутніх місцевих виборах готові підтримати 23,9% жителів столиці. Як раніше заявляв політичний аналітик Микола Спірідонов, рейтинг Кличка за останній час сильно просів.

Другий рядок з величезною підтримкою (22,6% опитаних) займає громадський діяч Андрій Пальчевський. Впізнаваність Пальчевського за останні місяці різко зросла завдяки його активній позиції. Громадський діяч бере участь у різних політичних ток-шоу, а також регулярно висловлює свою думку з приводу актуальних подій в Україні та Києві. Як видно з цифр, самовисуванця Пальчевського готові підтримати практично стільки ж людей, скільки і діючого мера.

Далі у рейтингу з великим відривом від другого місця слідують Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5% і Андрій Білецький ("Національний корпус") з підтримкою 5,7%.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг київського мера впав на 5%, в той час як рейтинг Пальчевського виріс на стільки ж. Це дозволило громадському діячеві фактично зрівнятися зі своїм головним опонентом.

Нагадаємо, що політична сила Пальчевського забере частину виборців Зеленського, - експерт.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський приструнив Зеленського: "Ми вас обирали не керувати банками, а підбирати розумних людей".

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