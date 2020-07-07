Общественный деятель Андрей Пальчевский нарастил уровень поддержки в Киеве, вырвавшись в лидеры рейтинга вероятных кандидатов на пост мэра

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которые проводила в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая 2020 года.

Согласно результатам опроса, мэра Киева Виталия Кличко на предстоящих местных выборах готовы поддержать 23,9% жителей столицы. Как ранее заявлял политический аналитик Николай Спиридонов, рейтинг Кличко за последнее время сильно просел.

Вторую строчку с огромной поддержкой (22,6% опрошенных) занимает общественный деятель Андрей Пальчевский. Узнаваемость Пальчевского за последние месяцы резко возросла благодаря его активной позиции. Общественник принимает участие в различных политических ток-шоу, а также регулярно высказывает свое мнение по поводу актуальных событий в Украине и Киеве. Как видно по цифрам, самовыдвиженца Пальчевского готовы поддержать практически столько людей, сколько и действующего мэра.

Далее в рейтинге с большим отрывом от второго места следуют Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг киевского мэра упал на 5%, в то время как рейтинг Пальчевского вырос на столько же. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом.

Напомним, что политическая сила Пальчевского заберет часть избирателей Зеленского, - эксперт.

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский приструнил Зеленского: "Мы вас выбирали не руководить банками, а подбирать умных людей".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский объявил плохую новость для "Слуг народа": "Голосовать пойдут взвешенные люди".