З 6 липня карантинні обмеження у Києві частково послабили

Як передає Politeka.net, про це мер столиці Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу. Його слова продублювали на офіційному Телеграм-каналі.

Напередодні в Києві посилили карантин, заборонивши закладам працювати після 22 годин. Тепер же столичні власті вирішили зняти це обмеження, але далеко не для всіх.

" Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. З дотриманням санітарних норм і регламентів", - зазначив Віталій Кличко.

Одночасно з цим після 22 годин раніше заборонена робота інших розважальних закладів столиці, а також проведення масових заходів.

Раніше доктор Євген Комаровський прокоментував нові обмеження в Києві. За його словами, з медичної точки зору безглуздо закривати кінотеатри та інші заклади після 22 годин - на ризик зараження китайським вірусом це абсолютно ніяк не впливає.

"Чому раптом це став час обставиною - я не знаю, як лікар. Можливо, є якісь нові відкриття епідеміологів київських. Будемо чекати, коли вони з нами поділяться", - припустив Комаровський.

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