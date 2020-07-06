С 6 июля карантинные ограничения в Киеве частично ослабили

Как передает Politeka.net, об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга. Его слова продублировали на официальном Телеграм-канале.

Накануне в Киеве ужесточили карантин, запретив заведениям работать после 22 часов. Теперь же столичные власти решили снять это ограничение, но далеко не для всех.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов", - отметил Виталий Кличко.

Одновременно с этим после 22 часов по-прежнему запрещена работа других развлекательных заведений столице, а также проведение массовых мероприятий.

Ранее доктор Евгений Комаровский прокомментировал новые ограничения в Киеве. По его словам с медицинской точки зрения бессмысленно закрывать кинотеатры и другие заведения после 22 часов - на риск заражения китайским вирусом это абсолютно никак не влияет.

"Почему вдруг это стало время обстоятельством - я не знаю, как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия эпидемиологов киевских. Будем ждать, когда они с нами поделятся", - предположил Комаровский.

Напомним, Киев готовят к ослаблению карантина: когда ждать изменений.

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