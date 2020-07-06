На мосту імені Патона в києві сталася велика аварія
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли наслідки на камери і опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).
Комунальні служби ніяк не можуть нормально полагодити водну магістраль на мосту Патона - труби прориває вже другий раз за три тижні. 5 липня під час випробувань, які проводить "Київтеплоенерго", бурхливий водоспад хлинув з мосту прямо в Дніпро. Побачивши це, кияни оперативно викликали співробітників ДСНС.
"щось ремонтували-ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється, як з душу", - пишуть автори відеоролика.
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Багато користувачів соціальної мережі у коментарях теж обурилися якістю робіт, хоча деякі відреагували з гумором:
"От якщо б відняли вартість цих "робіт" із зарплат керівництва даної контори,яка проводила ремонт, повірте, наступного разу ремонт був би зроблений якісно і в строк. Карати недбайливих виконавців рублем, вибачте, гривнею"; "Се, приданіє Господнє! Від нинішньої влади, міст почав мироточити!!!"; "Це освіжаюча рамка для рибалок, а що ви думали, такі тільки в парках є"; "Кияни заплатять"; "Ура, водоспад з'явився".
До цього аналогічна аварія на мосту Патона сталася 25 червня - тоді прорвало трубу з окропом.
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