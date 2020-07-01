Громадський діяч Андрій Пальчевський отримав значну підтримку киян, як ймовірний кандидат на посаду мера столиці

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в Києві ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня, передає Politeka.net.

В числі лідерів впевнене місце зайняв український громадський діяч Андрій Пальчевський.

На першому місці опинився нинішній градоначальник Віталій Кличко (хоча, як стверджує аналітик Микола Спірідонов, його рейтинг за останні кілька місяців помітно просів). За Кличка готові проголосувати 23,9% опитаних.

Самовисуванець Пальчевський зайняв друге місце. Однак його впізнаваність, навпаки, сильно зросла (громадського працівника часто можна побачити в різних політичних ток-шоу на українському телебаченні з коментарями з приводу актуальних проблем). Пальчевському готові віддати свої голоси 22,6% респондентів.

Третє, четверте і п'яте місця розподілилися наступним чином:

Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергій Притула ("Голос") - 6,5%

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати соцдослідження. За його словами, рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж. Експерт зазначив, що тим самим Пальчевський майже зрівнявся зі своїм головним суперником.

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