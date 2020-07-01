Общественный деятель Андрей Пальчевский получил самое большое доверие киевлян, как вероятный кандидат на пост мэра столицы

Такие результаты показало социологическое исследование центра "Социальный Мониторинг".

Одной из целей исследования было выяснить уровень недоверия жителей столицы к вероятным кандидатам на должность киевского градоначальника.

Так, наименьшие показатели недоверия оказались у общественного деятеля Андрея Пальчевского - 28%.

Этот результат на фоне других персоналий является весьма красноречивым. Хуже всего, согласно результатам опроса, киевляне относятся к представителям предыдущей власти:

Арсен Аваков – 67,3%

Виктор Медведчук – 67%

Арсений Яценюк – 63,4%

Владимир Гройсман - 63,4%

Юлия Тимошенко – 61,6%

Петр Порошенко – 60,9%.

Относительно общественной поддержки, что 38% опрошенных заявили о положительном отношении к Андрею Пальчевскому.

В Центре "Социальный мониторинг" отметили, что в исследовании принимали участие 1000 респондентов. Опрос проводили методом личного интервью по месту жительства с 10 по 15 июня. Погрешность составляет 1,9-3,2%.

Напомним, ранее в Киеве с 13 по 17 мая проводилось социсследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

Согласно его результатам, нынешнего мэра Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. В то же время Андрея Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.

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