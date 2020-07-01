Мер Києва Віталій Кличко вирішив побудувати в столиці нечувано дорогу велодоріжку

Як повідомляє Politeka.net, на підозрілу кошторис звернув увагу портал "Інформатор".

26 червня Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво доріжки для велосипедів по Набережному шосе, яка простягнеться на п'ять кілометрів від мосту Патона до Поштової площі. Загальну суму робіт оцінили в 184 232 494 гривень. На розробку проекту вже витратили майже 1,8 мільйона гривень.

Таким чином, кожен кілометр доріжки обійдеться киянам приблизно в 37 мільйонів гривень. З них близько 28 мільйонів підуть на самі будівельні роботи. Згідно з проектом, велодоріжку покриють червоним асфальтобетоном і вимостять фігурною плиткою, її ширина становитиме від двох до двох з половиною метрів на кожній стороні проїжджої частини.

Багато киян незадоволені таким рішенням голови столиці, про що повідомили в коментарях. Вони вважають, що в Києві є набагато більші проблеми, ніж брак велодоріжок:

"Тим часом заміну підземних комунікацій (труб водо - і теплопостачання) не збираються мабуть робити, простіше латати вже за фактом аварії"; "А у дворах слабо заасфальтувати ями? На щастя ще ніхто ноги не поламала, засипали піском і фсьо, ремонт зробили, так мабуть тепер реагують на звернення 😏"; "А за ці гроші нормально укласти асфальт на дороги розуму не вистачає?"; "Це, напевно, для військових великов"; "щось Віталя продешевив".

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.