Величезний фонтан вдарив з-під асфальту біля супермаркету в центрі Києва

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис аварії від очевидців з'явилася в соціальній мережі Facebook.

30 червня через прорив труби гейзер утворився на парковці супермаркету на проспекті Дружби народів. Струмінь води піднялася на десятки метрів вгору, заливаючи автомобілі на стоянці. Як стверджують очевидці, фонтан бив прямо з каналізаційного люка.

На одному з відео напір води порядком ослаб, тому люди змогли підійти до своїх машин. Але навіть після цього гейзер піднімався майже в два рази вище людського зросту.

Новый гейзер образовался на парковке супермаркета Новус на Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор бьет прямо из канализационного люка Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 30. Juni 2020

Мешканці столиці відреагували на новий незапланований фонтан у коментарях до відеоролика. Багато нагадали, що це далеко не перша подібна аварія в Києві, деякі з них представляють серйозну небезпеку для здоров'я і навіть життя людей:

"О... новий фонтан у Києві, а де підсвічування і музичка? І так, мені не смішно. Пару років тому таким фонтаном, навпіл зі щебенем і шматками асфальту посікло нам машину. Дивом ми з неї вийшли, дійшли до офісу і слідом за нами в офісні двері хлинул окріп. Машина в мотлох. Шебень пробиває скла і корпус сучасних машинок навиліт... Нам звичайно пощастило... а могло б і не дуже..."; "На тому місці вже 2 раз порив. В минулому році була холодна вода"; "Місту не вистачає фонтанів!"; "Прямо Ісландія".

Нагадаємо, чоловік накинувся на 5-річного хлопчика, за життя дитини борються лікарі: "Заважав дивитися фільм.

Як повідомляла Politeka, "Де моя мама?": дівчина дивом вижила під підірваному будинку на Позняках, але втратила головне

Також Politeka писала, що напівголий чоловік увірвався на коні в магазин Києва, відео: "Справжній козак".