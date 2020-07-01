Молода мама з Києва розповіла, як озброєні зловмисники вкрали у неї дитину серед білого дня

Як передає Politeka.net, Ангеліна Шаранда поділилася подробицями на своїй сторінці в Facebook і опублікувала відео з камери спостереження, на яку попалися викрадачі (щоб подивитися, скрольте вниз).

Киянка повідомляє, що група чоловіків накинулася на неї на вулиці Урлівська, 12 - біля житлового масиву Позняки. Вони побили саму маму і силою відібрали грудного малюка. Ангеліна попросила небайдужих городян допомогти знайти хлопчика, тому що правоохоронці нічого зробити не можуть.

"Увага всім!!! У мене вкрали дитину ці люди, побили і вирвали з рук, були з ножем та пістолетом! Робіть репост, поліція безсила", - заявила киянка.

Дівчина також показала фото малюка, за яким його можна впізнати. Вона просить повідомляти будь-яку корисну інформацію про місцезнаходження дитини або чоловіків за номером 0997727230.

Gepostet von Шаранда Ангелина am Samstag, 27. Juni 2020

В коментарях припустили, що дитину забрав батько малюка. Але навіть батьківство не дає права насильно забирати дітей у матері, тим більше - з побоями.

Нагадаємо, чоловік накинувся на 5-річного хлопчика, за життя дитини борються лікарі: "Заважав дивитися фільм".

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