Молодая мама из Киева рассказала, как вооруженные злоумышленники украли у нее ребенка среди бела дня

Как передает Politeka.net, Ангелина Шаранда поделилась подробностями на своей странице в Facebook и опубликовала видео с камеры наблюдения, на которую попались похитители (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Киевлянка сообщает, что группа мужчин набросилась на нее на улице Урловская, 12 - возле жилого массива Позняки. Они избили саму маму и силой отняли грудного малыша. Ангелина попросила небезразличных горожан помочь найти мальчика, потому что правоохранители ничего сделать не могут.

"Внимание всем!!! У меня украли ребенка эти люди, побили и вырвали из рук, были с ножом и с пистолетом! Делайте репост, полиция бессильна", - заявила киевлянка.

Девушка также показала фото ребенка, по которому его можно узнать. Она просит сообщать любую полезную информацию о местонахождении малыша или мужчин по номеру 0997727230.

Gepostet von Шаранда Ангелина am Samstag, 27. Juni 2020

В комментариях предположили, что ребенка забрал отец малыша. Но даже отцовство не дает права насильно забирать детей у матери, тем более - с побоями.

Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".

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