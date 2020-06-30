В Києві хресний батько жорстоко покарав шестирічного хлопчика і списав травми на нещасний випадок

Як повідомляє Politeka.net, подробиці кричущою історії передає видання "Обозреватель".

25 червня у Деснянському районі Києва медики прибули за викликом врятувати життя шестирічного Владика, який, за словами дорослих, вивалився з вікна. Дитину у стані коми госпіталізували до лікарні "Охматдит" з множинними переломами, забоями органів і черепно-мозковою травмою. Лікарів збентежило, що потерпілий знаходився в квартирі, тому вони викликали поліцію.

Правоохоронці звернули увагу на кров, яка була буквально всюди: на підлозі, стінах і навіть на дивані. У квартирі виявилися мама хлопчика, його старший брат і кілька нетверезих чоловіків.

"Провівши ряд першочергових слідчих дій, ми з'ясували, що родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм, що дитина нібито випав з вікна", – заявив керівник слідчого відділу районного управління поліції Станіслав Серебряк.

За версією слідства, компанія чоловіків випивала разом з мамою Владика. У якийсь момент хрещений батько пішов у кімнату до свого хрещеника і почала жорстоко його бити на глазаз дев'ятирічного брата, кидаючи на підлогу, поки їхня мати стояла осторонь. Передбачається, що чоловікові не сподобався якийсь вчинок хлопчика.

Зараз підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Київські правоохоронці розповіли ЗМІ, що чоловік вже неодноразово притягувався за правопорушення, а останній раз отримав три роки умовно за крадіжку. Варто відзначити, що маму дітей залучали до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Сім'я жила в "притон" і часто випивала.

"Шкода до сліз. Куди дивиться поліція, дитячі служби – це ж жах. Всі починають ворушитися, тільки коли дитина постраждає або загине", – розповіла сусідка.

Нагадаємо, чоловік накинувся на 5-річного хлопчика, за життя дитини борються лікарі: "Заважав дивитися фільм".

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